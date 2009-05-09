Uygun: Şans bizimle değildi



Ligde sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2-1 yenilen Sivasspor'da, teknik direktör Bülent Uygun, ''Maalesef futbol şansı bizimle birlikte değildi'' dedi.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, galip gelmek amacıyla sahaya çıktıklarını söyledi.



Seyirci avantajlarını kullanmak ve çıktıkları bu yolda en güzelini yapabilmek amacıyla mücadele ettiklerini ifade eden Uygun, ''Maalesef futbol şansı bizimle birlikte değildi. Ama tribünde ve televizyonlarda bizi izleyenler oynadığımız futboldan keyif almışlardır. Bazen futbolun cilvesi böyle olsa gerek. Ne direkler, ne futbolun şansı izin vermedi, galip gelemedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 tane aynı şekilde gol buldu. Bu da bizim mağlup duruma düşmemize ve bütün dengemizi kaybetmemize neden oldu. Üzüntülüyüz, yolumuza devam ediyoruz. Kalan maçlarda en iyi şekilde oynamaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.



Futbolcularına mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Uygun, ''Hala en güzelini yapmaya çalışıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah bu güzellikleri futbol şansı da yanlarında olarak sahaya yansıtırlar'' diye konuştu.



Ellerindeki avantajı yitirdiklerini, ancak henüz hiç birşey yitirmediklerini ifade eden Uygun, ''Bizim için aynı şekilde iddiamız ve isteğimiz devam ediyor. Rakibimizin de puan kaybedebileceğini düşünüyorum. O yüzden kalan maçlarda bize yakışanı yapmamız gerekiyor'' dedi.



Sivassporlu futbolculardan İbrahim Dağaşan ise yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, ''Kendi sahamızda uzun bir zamandan sonra kaybetmek bizi üzdü'' diye konuştu.



Musa Aydın ise sahalarında uzun süre sonra aldıkları yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydederek, ''Bu, her takımda olabilecek şeyler. Şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldık. Önümüzdeki maçlardan 3 puanla ayrılıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz'' dedi.



ABDULLAH AVCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Sivasspor'un nasıl oynayacağını bildiklerini belirterek, ''Sivasspor, özellikle pas yapan takımlara karşı hep zor duruma düşmüştür. Eğer düşen topları aldığımız takdirde, topu yere indirip rakibin arkasına gittiğimiz zaman bu sonucu alacağımızı düşünüyorduk'' diye konuştu.



Oyunun hemen başlarında 2 gol bulmalarının kendilerine avantaj sağladığını ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Avcı, ''2-0'dan sonra 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Tartışılan pozisyonlar var. Onları da net bilmiyorum, yorum yapmak istemiyorum. Uzun süredir sahasında yenilmeyen Sivasspor'u burada yenmek bizim için önemliydi. Çok kritik bir virajdayız. Önemli bir 3 puan aldık'' dedi.



Avcı, kente geldikleri günden beri Sivas halkının ve Sivasspor Kulübü yönetiminin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkür ederek, bundan sonraki maçlarında Sivasspor'a başarılar diledi.



