Uygun kupada iddialı



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fortis Türkiye Kupası'nı kazanmanın Avrupa kupalarına katılabilmenin en kestirme yolu olduğunu söyledi.





Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fortis Türkiye Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Bülent Uygun, idman sonrası yaptığı açıklamada, Fortis Türkiye Kupası'nın kulüplere gelir anlamında güzel bir katkı sağladığını belirtti.



Kupanın takımlara, kadrolarında yer alıp da fazla oynama şansı bulamayan futbolcuları oynatma imkanı sunduğunu da ifade eden Uygun, Avrupa kupalarına katılabilmenin en güzel ve en kestirme yolunun da kupayı kazanmak olduğunu vurguladı.



Kupanın bu önemli faydalarını Sivasspor olarak değerlendirmek istediklerini belirten Uygun, ''İstekliyiz, arzuluyuz. Bu kupayı tarihinde hiçbir zaman kazanmayı başaramamış bir Sivasspor var. Bunu başarmak insanlara mutluluk verir. Hedef olarak koyduk, gidebildiğimiz kadar, en güzel şekilde gitmek istiyoruz'' dedi.



Konyaspor'un çok güçlü bir takım olduğunu, bu takımın başında da Giray Bulak gibi ülkenin en bilgili teknik direktörlerinden birisinin bulunduğunu ifade eden Uygun, maçın zor olacağını bildiklerini, ancak seyircileri önünde kazanmak istediklerini söyledi.



Kupada iç sahadaki maçları kazanmanın önemini vurgulayan Uygun, iç sahada 2 maçını kazanan, deplasmandaki karşılaşmaların birinden de galibiyetle ayrılan takımın grupta ilk sırada yer alacağını kaydetti.



Sivasspor'un İntertoto Kupası maçları nedeniyle sezonu diğer takımlara oranla yaklaşık 1,5 ay önce açtığını, ayrıca eski sezonlarda kupaya önem veren bazı takımların ligde düşme korkusu yaşadığını ifade eden Uygun, böyle bir ortamda hem lige, hem de kupaya programlı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, ''İnşallah hem kupayı, hem de ligi arzuladığımız yerlerde bitiririz'' diye konuştu.



Kupa maçlarında kalede Akın Vardar'ı oynatmayı düşündüğünü ifade eden Uygun, parmağındaki sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen kaleci Michael Petkoviç'i Konyaspor karşısında da dinlendireceğini, kalede Akın'a şans vereceğini kaydetti.



Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Sedat Bayrak'ın, dizindeki vidaları aldırmak için Ankara'ya tedaviye gideceğini, bu nedenle tecrübeli oyuncunun yaklaşık 10-15 gün takımdan ayrı kalacağını belirten Uygun, Faruk Bayar'ın gribal enfeksiyona yakalandığını, sakatlığı süren Onur Tuncer'in de takımla birlikte yavaş yavaş çalışmalara başladığını söyledi.



ALTTAN ISITMALI ANTRENMAN SAHASI

Kulüp tesislerine yapılan alttan ısıtmalı sahaya da değinen Uygun, ''İlk ısıtmalı antrenman sahasına biz sahip olduk. Bu bizim için çok önemliydi. Başkanımız ve yönetim kurulumuz sağolsunlar bizi kırmadı. Bu sahayı yaptırdı. Çünkü bizim burada hava sıcaklığı eksi 5'lerden eksi 20-25'lere kadar düşebiliyor. Ve biz esasında idman yapamıyorduk. Bu idmansızlık bize zarardı'' dedi.



Hava şartları nedeniyle idman yapamamalarının performanslarını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Uygun, yapılan alttan ısıtmalı çim sahanın gayet güzel olduğunu ve kendilerine fayda sağlayacağına inandığını söyledi.



Orta saha oyuncusu Sezer Badur ise Konyaspor maçına hazır olduklarını, bu maçtan galip ayrılmak istediklerini ifade etti.



SİVASSPOR, GANALI 2 OYUNCUYU DENİYOR

Teknik direktör Uygun yönetiminde gerçekleşen idmanda, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Onur Tuncer ile denenmek üzere kente gelen Gana Ümit Milli Takımı oyuncuları Hasan Vahap ve Gabirel Ahaley de yer aldı.

