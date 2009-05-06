Uygun: Kilit maç Beşiktaş-Galatasaray



Lider Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ligin düğümünü 33. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin çözeceğini söyledi.





Turkcell Süper Lig lideri Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ligde bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacakları maçı seyircilerinin desteğiyle kazanmak istediklerini ve bunu başarmak zorunda olduklarını söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı idmanla sürdüren Sivasspor'da, teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un çok kaliteli bir kadroya ve başarılı bir hocaya sahip olduğunu ifade eden Uygun, ancak bu başarılı ekibin ligde puan durumu olarak istediği yerde olmadığını belirterek, ''Dolayısıyla çok zor geçecek bir maç olduğunu biliyoruz. Seyircimizin desteğiyle inşallah, inanarak, arzuyla, coşkuyla kazanan taraf olmak istiyoruz. Bunu başarmak zorundayız'' diye konuştu.



