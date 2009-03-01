Uygun: İstediğimiz oyunu oynayamadık



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçında en az 1 puanı hedeflediklerini, ancak istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıkları için kaybettiklerini ifade etti.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri lig maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Buraya en az 1 puan için gelmiştik. Fakat futbol adına istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe gibi bir takıma 2 gol atıp maalesef 4 gol yiyorsanız mağlubiyeti hak ediyorsunuz demektir'' diye konuştu.



Yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Uygun, ''Belki atmosferden, belki maçın stresinden dolayı futbolcularım istediği futbolu oynayamadılar. Kupada da Fenerbahçe ile oynayacağız. O maç bugünkü gibi olmayacaktır. Öyle düşünüyor ve arzu ediyorum. Seyircilerimizden özür diliyorum. Onlara istediklerini veremedik. Bugün oynanamayan futbolun sorumlusu tamamen benim. Çünkü daha değişik planlar yapmış olsaydım, şu anda bunları yaşamamış olurduk. Dolayısıyla bu hatadan dolayı da taraftarlarımızdan özür diliyorum'' dedi.