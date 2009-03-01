T24 LogoT24 Logo
Spor

Uygun: İstediğimiz oyunu oynayamadık

01 Mart 2009 02:00


Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçında en az 1 puanı hedeflediklerini, ancak istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıkları için kaybettiklerini ifade etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri lig maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Buraya en az 1 puan için gelmiştik. Fakat futbol adına istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe gibi bir takıma 2 gol atıp maalesef 4 gol yiyorsanız mağlubiyeti hak ediyorsunuz demektir'' diye konuştu.

Yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Uygun, ''Belki atmosferden, belki maçın stresinden dolayı futbolcularım istediği futbolu oynayamadılar. Kupada da Fenerbahçe ile oynayacağız. O maç bugünkü gibi olmayacaktır. Öyle düşünüyor ve arzu ediyorum. Seyircilerimizden özür diliyorum. Onlara istediklerini veremedik. Bugün oynanamayan futbolun sorumlusu tamamen benim. Çünkü daha değişik planlar yapmış olsaydım, şu anda bunları yaşamamış olurduk. Dolayısıyla bu hatadan dolayı da taraftarlarımızdan özür diliyorum'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24