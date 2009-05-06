Uygun: Hiçbir yere ayrılmayı düşünmüyorum



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kendisinin Fenerbahçe'ye yakıştırılmasından gurur duyduğunu, ancak Sivasspor'da görevinin başında olduğunu ifade etti.



Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) Kariyer Günleri'ne katılan Uygun, burada gazetecilere açıklamada bulundu.



Fenerbahçe'ye gidip gitmeme konusundaki düşünceleri sorulan Uygun, ''Dostlarımız 'hiçbir yere gitmem deme' diyor. Hayır benim Anadolu'da yapacak daha çok güzel şeylerim var. Sivas halkına ve insanlara manevi borcum var. Orada başlattığımız bu projeler, markalaşma... Şampiyonlar Ligi'nin en genç teknik direktörü olma şansını yakalayacağım. Dolayısıyla böyle bir güzellik parayla ölçülemez.



Ben Fenerbahçe'de gol krallığı, şampiyonluklar yaşadım. İnsanlar bizi oraya yakıştırıyor. Bu da benim için gurur verici. Kendi hayallerimi gerçekleştirme adına inşallah öyle bir zaman geldiğinde, ben bu başarıyı elde edecek duruma gelirsem, orada olmayı ve başarıları hep beraber yaşamayı isterim. O zaman bana nasip olmasını isterim. Şu anda Sivasspor'da görevimin başındayım hiçbir yere de ayrılmayı düşünmüyorum'' dedi.



Uygun, daha önce beş haftada 3 galibiyet, bir beraberliğin şampiyonluğu belirleyeceğini söylediğini hatırlatarak, ''Tabii bunu söylerken bizlerin ve rakibimizin de puan kaybedeceğini düşünerek söyledim. Nitekim ikimiz de puan kaybettik'' diye konuştu.



Gaziantepspor maçında kadrolarının kısıtlı olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını ve istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Uygun, ''Son 4 haftada oyuncu kardeşlerimizin bundan ders alabilmiş şekilde devam edeceğine inanıyorum. Kalan haftaları da inşallah lider olarak bitirip yıllardan beri süren başarımızı kupayla taçlandırmak istiyoruz'' dedi.



