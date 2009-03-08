Uygun: Hakemin gözü dönmüş



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun , Ankaraspor beraberliğinin ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Uygun'un hedefinde maçın hakemi Deniz Çoban vardı.



Uygun sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok önemli iki maçtan ister istemez mağlubiyetlerden sonra demoralize olmuştuk. Buradan alacağımız üç puan hem bizi avantajlı duruma getirecekti hem de evimizdeki yenilmezliğimizi sürdürmemiz açısından önemliydi. Ama maalesef bunu engellediler. Yediğimiz golde Mehmet Yıldız'ın arkasından üstüne çıkan bir futbolcu oldu, Deniz Çoban faulü vermedi. Deniz Çoban bunun gibi 7-8 faulü vermedi. Top bizden çıkıyor, bize taçı veriyor. Ankaraspor faulü yapıyor, faulü onlara veriyor Deniz Çoban. Bugün bir olay çıkmadıysa dördüncü hakemin sağduyusundan kaynaklandı, ona teşekkür ediyorum. Orta sahada hiç bir şekilde maçı yönetemeyen bir hakem vardı. Maçın içinde oyuncularımızı tehdit eden bir hakem vardı. Maçın sonrasında da hakemin yanına gittim ve tebrik ediyorum seni, gurur duy kendinle dedim. Bu iş bu şekilde olmaz, hakemin gözü dönmüş. Hakeme futbolcularıma sürekli bağırdı, stilim bu diyerek. Nasıl stil bu, başka takımın oyuncularına bağırabiliyor musun!"



Uygun, Balili sizin mi soyadınızı alacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Balili, Türk vatandaşlığına geçince benim soyadımı almak istedi ve biz de bununla gurur duyarız."







