-UYGUN: GÖNLÜM RAHAT ESKİŞEHİR (A.A) - 12.10.2010 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun, kendisi ile Eskişehirspor Kulübü'nü TFF Etik Kurulu'na sevk etmesine ilişkin, ''Gönlüm rahat, kendimi biliyorum, yaptıklarımız ortada'' dedi. Uygun, takımının bugünkü antrenmanı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. TFF Yönetim Kurulu'nun, kendisini ve Eskişehirspor Kulübü'nü Etik Kurul'a sevk etme konusunda karar aldığının hatırlatılması üzerine Uygun, prosedür gereği böyle bir şeyin yapıldığını söyledi. ''Medyanın asparagas haberlerinden dolayı etik kurula gönderilmişizdir'' diyen Uygun, şöyle konuştu: ''Gönlüm rahat, kendimi biliyorum, yaptıklarımız ortada. O süreç içinde verdiğim bir karar var. Karardan sonra istifamı ilettim. Hatta bir gün de bekledim. Sonra ertesi gün Eskişehirspor'dan bir teklif oldu. Eskişehirspor ile prensiplerin, verilen sözlerin bizimle uyuştuğunu görünce anlaştım. Çıkacak karardan dolayı da gönlüm rahat. Yönetimler tarafından kovulursan etik oluyor.'' Uygun, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla ilgili sorulara karşılık da ''Zor bir maç bizi bekliyor. Futbolcu arkadaşlarımla bu maçta taraftarlarımıza 3 puan armağan etmek istiyoruz. Bunu başardığımız andan itibaren Eskişehirspor'u daha güzel günler bekleyecek. Zorlu ve çekişmeli maçta inşallah kazanan taraf biz oluruz'' diye konuştu.