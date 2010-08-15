-UYGUN: BİR ANLIK HATADAN GOL YEDİK İZMİR (A.A) - 15.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Bucaspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, ''Her türlü önlemimizi almamıza rağmen bir anlık hatadan bir gol yedik'' dedi. Uygun, maçtan sonra yaptığı açıklamada, İzmir'in yedi sezon süren Süper Lig hasretinin ardından yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş gibi köklü bir camiayı ağırladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ligdeki ilk maçımızda taraftarımıza puanlar hediye etmek isterdik ama olmadı. Genel anlamda sıcak havada çekişmeli bir maç oldu. 75'inci dakikada gördüğümüz kırmızı karttan sonra oyun planında değişiklik yapmak zorunda kaldık. Amacımız son 25 dakikayı daha başka bir formatta geçirmekti. Her türlü önlemimizi almamıza rağmen bir anlık hatadan bir gol yedik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum.'' Yeni kurulan bir takım olduklarını ve 16 transfer yaptıklarını hatırlatan Uygun, ''Manucho'nun da lisansı yetişmedi. Ben oyundan çok mutluyum. Beşiktaş gibi sezonu erken açmış bir takım karşısındaki oyun beni tatmin etti. İyi günler bizi bekliyor. Taraftarımız bizi desteklesinler. Dokuz hafta zor geçecek ama zorlukların üstesinden gelebilecek bir Bucaspor var'' dedi. -BEŞİKTAŞLI BOBO- Beşiktaş'ın tek golünü atan Bobo da zor bir maç oynadıklarını saha zemininin iyi futbol oynamaya fırsat vermediğini belirterek, ''İyi maç oynadığımızı söyleyebilirim. Sezona deplasmanda galibiyetle başlamak önemli. Maç maç bakacağız'' dedi. Bobo, takıma forvet takviyesinin gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Bu beni daha çok motive ediyor. Bu benim işim değil. Benim görevim sahaya çıkıp oynamak'' diye konuştu. Öte yandan karşılaşmayı 21 bin 601 kişi izledi, hasılat da 888 bin 675 lira oldu.