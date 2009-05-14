Uygun 4 kişiyi öldürtecekmiş!

Ergenekon soruşturmasında savcıya ifade veren Sivasspor'un teknik patronu Uygun; 2 hakem, 1 yorumcu ve 1 gözlemciyi öldürtmekle suçlanmış.



Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen panele katılan teknik direktör Uygun, amacının Anadolu'dan şampiyon çıkarmak olduğunu belirterek, "UEFA Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırmak istiyorum. Milli takımla büyük başarılar yakalamak istiyorum. Türkiye'de ekol sorunu var. İtalya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Brezilya'nın ekolü var. Bizde ise sistemsizlik sistem. Ekolümüz yok" diye konuştu.



Balıkesir'den mektup gönderilmiş



Ergenekon soruşturması kapsamında savcıya sanık olarak ifade verdiğini hatırlatan Uygun, "Hayatta engeller vardır. Ben de sanık olarak ifade verdim. Türk yargısı onuruyla örnek bir kurum. Balıkesir'den birisi bana mektup yazmış. Mektupta da benim 2 hakem, 1 yorumcu, 1 gözlemci öldürteceğimi yazmış. Bunlar yanlış şeyler. Savcılar tarafından araştırıldı ve haksızlık olduğu ortaya çıkarıldı. Bu tezgahı yapanlar da inşallah bizim tezgahımıza gelirler" dedi.



Daha önce yaptığı "İstanbul'da Laila, Sivas'ta La İlahe İllallah" açıklamasıyla ilgili olarak kendisini eleştiren Prof. Dr. Acar Baltaş'a da yanıt veren Uygun, şunları kaydetti:



"Profesörün birisi sallamış. Arkamdan konuşan çok. Okumuş, ama sadece profesör olmuş. Ben şunu demek istedim, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da 24 saat gezebilirsiniz. Bu doğaldır. Gezmek için Sivas'ta yer yok. Alışveriş merkezini bile yeni yapıyoruz. Ben bir futbolcuya 700 milyar verip barda pavyonda gezdirmem. Antrenmanlarım çok disiplinlidir. Bizim ulemalar çok biliyorlar. Üzerime çullandılar hemen. (6 hafta sonra düşmeye başlarlar) dediler, olmadı. (14. haftada düşer) dediler olmadı. İlk yarıyı lider bitirdik. Başarının devamlılığına alışmamışlar."



‘Hesapta hata yaptım’



Teknik direktör Uygun, şampiyonluk mücadelesinde kendisinin ve Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ligdeki yerleriyle ilgili demeçler verdiğini anımsatarak, "Ben de hesapta hata yaptım. Diğer hocamız da hesapta hata yaptı. İkimizin de hesapları tutmadı. Ama ben şampiyonluk istiyorum" dedi.



Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Uygun, "2 tane futbolcuyla prensipte anlaştık. Şampiyonlar Ligi hayalimiz var. Bu futbolcularla birlikte antrenmana çıkıp her şeyi konuştuktan sonra anlaşacağız" ifadelerini kullandı.



Uygun'un, söyleşi sırasında, "Yurt dışında futbolcularla bir araya geldiğimde oturur konuşurum. Bakarım bir şişe içki içiyorsa durum kötü, 1 kadeh içiyorsa bir şey yok", "Sigara içmem, çünkü dayım her sigara almaya gönderdiğinde 7 kilometre yürürdüm. Onun için başından beri nefret ederim" sözleri gülüşmelere neden oldu.



'Aldıkları futbolcu foseptikten çıkmış gibi'



Takımların transfer politikalarını eleştiren Uygun, şöyle konuştu:



"Gidiyor bir takımın yönetiminde olan belediyeci, futbolcu alıyor geliyor. Adamın uzmanlık alanı foseptik çukuru. Alıp geldiği futbolcu da foseptikten çıkmış gibi. Bir ara 1 milyon 200 bin Euro verip Graf diye futbolcuyu alıp getirdiler" (AA)

