Uygar Özesmi: ‘Taksim Direnişi’ büyüyerek devam ediyor

Işıl Öz



Change.org Doğu Avrupa ve Batı Asya Direktörü Dr. Uygar Özesmi, “Taksim Direnişi ve siyasetçilerin tavrı, Türkiye için bir demokrasi sınavı olacak” dedi.

İstanbul’da Gezi Parkı’nda gerçekleşen halk hareketi, yaşanan güçlü direniş büyüyerek devam ediyor.

Bu direnişe katılan ve parka çadırını çatan bir isim de Change.org Doğu Avrupa ve Batı Asya Direktörü Dr. Uygar Özesmi “Taksim Gezi Parkı’nda 2500 üzerinde insanın kamp kurduğunu ve hiçbir yere gitmeye niyetleri olmadığını söyledi ve direnişçilerin sözlerini yineledi: “Biz parkımızı koruyacağız sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız, yeterince beton döküldü her yere, artık beton içinde yaşamak istemiyoruz, parklarda çocuklarımızla vakit geçirmek çimenlerde oturmak istiyoruz. Şehir hayatı yeterince boğucu, uygar ülkelerde yeşil alanlar korunmaya çalışılırken, bizde tam tersi yapılıyor”

Özesmi, herkesin yetkililerden rant değil doğal yaşamı koruyup kollamasını beklediğini, gece geç saatte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin parka gelip destek olmasının çok olumlu karşılandığını ancak Taksim Dayanışması’nın bütün siyasi partilerden ve toplumun her kesiminden benzer bir destek beklediğini vurguladı.

‘Sırrı Süreyya Önder, gerçek liderlik gösterdi’

Sabaha karşı polis müdahalesi ile karşılaştıklarını söyleyen Özesmi, “aktivistlerin çadırları yakıldı, biber gazına maruz kaldık, ardından iş makinaları çalışmaya başladı. Önder’in gelmesiyle makinalar durdu, polis çekildi ve park eylemcilere kaldı.” dedi.

Özesmi, önümüzdeki günlerin, direnişin ne şekilde sonuçlanacağını ve iktidardaki siyasetçilerin halkın sesini duyup duymayacağını göstereceğini vurguladı ve ekledi: “Taksim Direnişi ve siyasetçilerin tavrı, Türkiye için bir demokrasi sınavı olacak.”

'Taksim projesine karşı 100 bin imza toplandı'

Şu ana kadar Taksim projesine karşı 100 binin üzerinde imza toplandığını duyuran Özesmi, bu rakamın içinde Herkes için Mimarlık Derneği’nin Change.org üzerinde başlattığı imza kampanyasının da olduğunun altını çizdi. Bu kampanya 16 bin imzayı aşmış durumda.

Nerede olursanız olun Herkes için Mimarlık change.org/taksimprojesi adresinde destek beklendiğini belirtelim.

Bu insanların neden burada olduklarını ise Taksim Dayanışması'nı oluşturan 79 sivil toplum örgütünden biri olan Taksim Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nden Nahide Ilgın’dan öğrenelim:

“Bu insanlar kanunsuz bir yıkıma karşı buradalar. Kanunsuz çünkü Koruma Kurulu’ndan onay alınmamış bir proje. Alışveriş merkezi yapmak için Gezi Parkı’nı yok ediyorlar. Bu bölgede tek yeşil alan burası, içinde 70-80 yaşında 604 tane ağaç var. Burası depremde insanların sığınabileceği tek alan. Zaten İstanbul’da yeterinden fazla AVM var, burası en azından yeşil kalmalı.

Hareket, dün BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ağaçları sökmek üzere Gezi Parkı’na giren dozerlerin önüne atlamasıyla can buldu. Koruma Kurulu kararını soran Sırrı Süreyya Önder, hukuksuzluğu ortaya çıkardı ve belediyenin işçilere zabıta önlüğü giydirdiği ve polis gibi kol kola girip bariyer yaparak müdahil oldukları anlaşıldı.

Direnişçiler dozerlerin söktüğü ağaçların yerine yeni fidanlar hatta daha fazla fidan diktiler.”

Nahide Ilgın, polis boşaltmaya kalkarsa direneceklerini söyledi ve ekledi: “Burası kamusal bir alan, hepimizin… Buradan bizi kimse çıkartamaz, insanların burada kalma hakkı var. Koruma Kurulu reddetti bu projeyi, bizim burada olmamız değil, burası ile ilgili planlar hukuksuz”



