“Uyduruk anketlerle sandığa katılımı düşürmeye çalışacaklar”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, yapılan düzenleme ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) anket yasağına uymayan televizyonlara işlem yapamayacağını hatırlatarak, “Hayırların önde olduğunu gören AKP, büyük bir algı operasyonuna hazırlanıyor. Yandaş medyada peş peşe açıklanacak eveti çok önde gösteren uyduruk anketlerle başkanlığa hayır diyenleri ‘Oy atsak da sonuç değişmez’ diyerek sandıktan uzak tutmaya çalışacaktır. Bu tuzağa düşülmemelidir” dedi.

Cankurtaran, referandum çalışmaları kapsamında İstanbul Güngören’de bir saha çalışması yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, CHP Güngören İlçe Başkanı Alaaddin Aktay ve partili bir grupla birlikte Güngören sokaklarında dolaşarak neden hayır denmesi noktasında vatandaşları bilgilendiren Cankurtaran ayrıca Menderes Caddesi’nde halka açık bir basın açıklaması da yaptı. Cankurtaran açıklamasında gündemdeki gelişmelerin yanı sıra yapılan son düzenleme ile anket yasağına uymayan televizyonların YSK denetiminden çıkarılmasının olası sonuçlarını değerlendirdi ve bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

“Bu tuzağa düşülmemeli”

Cankurtaran şöyle konuştu:

“Önümüzdeki günlerde peş peşe gerçek dışı, uyduruk anketler yayınlanacağını göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler’de ellerinde listelerle anket yapıyoruz diye dolaşanların AK Parti üyeleri olduğu ortaya çıkmıştı. Yandaş medyada peş peşe açıklanacak eveti çok önde gösteren uyduruk anketlerle Başkanlığa hayır diyenleri umutsuzluğa düşürmeyi, ‘Nasıl olsa sandığa gitsek de bir şey olmaz’ diyerek sandıktan uzak tutmaya çalışacaklar. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. Evetleri yüzde 99 dahi gösteren anketler olsa da sandığa gidilmelidir. Bu bir vatan görevidir. Yapılan bütün ciddi araştırmalar referandum sonucunu sandığa katılımın belirleyeceğini gösteriyor. Sandığa katılım ne kadar yüksek olursa hayırın çıkma şansı o kadar yükselecektir. Eveti anlatamayan AKP’nin algı oyunlarına kimse kanmamalı, bu tuzağa düşülmemelidir.”

İstatistiklere göre AKP’nin Cumhuriyet tarihinin en başarısız hükümeti olduğunu söyleyen Cankurtaran şöyle devam etti:

“AKP’ye kadar Türkiye’nin 5.1 olan büyüme hızı AKP’nin 15 yıllık iktidarı döneminde 3.3’e kadar gerilemiş durumda. AKP’nin karanlık bir dönem gibi yansıtmaya çalıştığı koalisyon hükümetlerinde örneğin Refah-Yol döneminde işsizlik 6.7’ydi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında yani o meşhur 2001 krizinin ertesinde bile yüzde 8 olan işsizlik bugün 12.1’e yükselmiş durumda. Kayıtdışı işsizlerle birlikte gerçek işsiz sayısı yüzde 20’lere ulaşmış durumda. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Kış boyunca her eve 300 ile 700 lira arasında doğalgaz ücretleri geldi. İnsanlar elektrik, su, doğalgaz faturalarına ve mutfak masraflarına para yetiştiremiyor. Hükümeti yönetenler vatandaşın sorunlarına kulaklarını tıkamış vaziyette. Halk yaşam mücadelesi verirken biz hükümetin dayatmasıyla başkanlık sistemi adı altında tüm yetkilerin bir kişiye verilmesini konuşuyoruz. Bu işsizlerin, emeklilerin yoksulun hali ne olacak diyen yok. İşsizlik, yoksulluk gibi gerçek sorunların konuşulmasını istiyorsanız referandumda hayır demelisiniz. Demelisiniz ki iktidar aklını başına alsın, biraz da halkın sorunlarına kulak kabartsın. Tersi bir sonuçta iktidar ‘Demek ki bu halk halinden memnun sıkıntısı yok’ der ve bildiğini okumaya devam eder. İşsizlik, geçim sıkıntısı alır başını gider. Atacağınız bir hayır ile aynı zamanda işsizliğe, geçim sıkıntısına da hayır demiş olacaksınız.”