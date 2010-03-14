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Dünya

Uydurma haber panik yarattı

Gürcistan'da hükümet yanlısı bir televizyon kanalının uydurma haberi büyük paniğe neden oldu.

14 Mart 2010 02:00

T24 - Gürcistan'da hükümet yanlısı bir televizyon kanalının uydurma haberi büyük paniğe neden oldu. Haberde Rus tanklarının başkente girdiği ve Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin öldürüldüğü yer alınca halk sokaklara döküldü.


Gürcistan'da eşine az rastlanır bir TV şakası ülkeyi birbirine kattı.

Gürcü halkı, hükümet yanlısı Imedi kanalında başkente giren Rus tanklarını gördü. Üstelik kanal Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin de öldüğü haberini veriyordu.

Başkent Tiflis'te halk panik içinde sokaklara döküldü. Aileler çocuklarını eve çağırınca Tiflis'te bir sinema salonu hızla boşaltıldı.

Çok sayıda Rus Haber Ajansı ve televizyonundan bazıları haberi iddia olarak verirken, bazıları ise Saakaşvili'nin öldüğü haberini vermedi.

İşlerin çığrından çıkmasıyla Imedi kanalı izleyicilerinden özür diledi. Kanal, haberi "İhtimal dahilindeki olayların simülasyonu" başlığı altında, 2008 yılındaki Gürcü-Rus savaşının görüntülerini kullanarak vermişti. Ancak başlığı kaçıran birçok kişi haberin gerçek olduğunu sanmıştı.

Gerçeğin ortaya çıkması üzerine, onlarca öfkeli gürcü televizyon binasına yürüdü.

Televizyon kanalının önüne gelen Gürcülerin tepkisi sert oldu: "Bana söyleyin böyle bir şey nasıl yapılabilir? Bu iğrenç bir şaka!"

Televizyon kanalı Imedi, 2007 yılına kadar muhaliflere ait bir kanaldı. Ancak 2007 yılında polis kanala el koydu.



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