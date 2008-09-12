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Dünya

Uydu TV sahibine ölüm caiz

Suudi Arabistan Yüksek Şeriat Mahkemesi, uydu televizyon kanallarının sahiplerini öldürmenin caiz olduğunu açıkladı.

12 Eylül 2008 03:00

Suudi Arabistan Yüksek Şeriat Mahkemesi Başkanı Şeyh Salih El Lihedan, "ahlak dışı yayınlar yapmakla" suçladığı uydu televizyon kanallarının sahiplerini öldürmenin caiz olduğunu öne sürdü. 79 yaşındaki El Lihedan bir radyoda açıkladığı fetvasında, uydu kanallarının "binlerce insanın sapıklaşmasının nedeni olduğunu" ileri sürdü. El Lihedan, daha önce verdiği bir fetvada da, "Suudilerin, Irak'taki Amerikan askerlerine yönelik cihada katılabileceklerini" söylemişti.

El Lihedan'ın açıklamasına karşın, Suudi prenslerinin ve iş adamlarının çeşitli ülkelerden yayın yapan, dünyaca tanınmış uydu televizyon kanalları bulunuyor.

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