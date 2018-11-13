Uydu resimleri Kuzey Kore'nin gizli üslerini ortaya çıkardı

T24 Haber Merkezi

Kuzey Kore'nin füze çalışmaları yapmaya gizli askeri üslerde devam ettiği ortaya çıktı. Pazartesi günü basınla paylaşılan uydu fotoğrafları 13 tane, yeri daha önce hiç kimseye bildirilmemiş askeri üs keşfetti. Bu üslerin ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silahsızlanma tartışması sendeledikten sonra faaliyet göstermeye başlaması endişe yarattı.

CNN İnternational'ın haberine göre ABD istihbarat birimleri Kuzey Kore'nin gizli üsleri olduğundan haberdardı, ancak uydu resimleri ortaya çıktıktan sonra CIA bu konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. ABD Başkanı Donald Trump temmuz ayında yaptığı açıklamalarda Kuzey Kore'nin artık bir nükleer tehlike olmadığını belirtmişti.

Uzmanların görüntüleri inceledikten sonra yaptığı açıklamalara göre üsler şu anda orta ve kısa mesafeli balistik füze fırlatma kapasitesine sahip. Ayrıca ABD istihbaratında alınan bilgilere göre Kuzey Kore bu üstlere birçok silah ve ekipman da sakladı.

İddialara göre keşfedilen 13 üssün dışında 7 gizli üs daha bulunuyor.