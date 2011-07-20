-UYARILARA ATEŞLE KARŞILIK VERMİŞLER SAMSUN (A.A) - 20.07.2011 - Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Havza ilçesinde yaşanan olayın uyarılara ateşle karşılık verilmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Samsun sınırları içinde bölücü terör örgütü mensuplarının varlığı ve bölgeden geçiş yapacakları duyumu üzerine özellikle teröristlerin geçiş yapabilecekleri noktalarda gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Belirlenen noktalarda yapılan operasyon esnasında, Havza ilçesine 4 kilometre mesafede bulunan viyadükler bölgesinde, 19 Temmuz 2011 günü saat 22.00 sıralarında icra edilen pusuda meydana gelen olay neticesi bir vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Pusu faaliyeti esnasında gece görüş ve gözetleme cihazlarından 2 kişi kişinin 500 metre mesafeden görüntülerinin tespit edilmesi üzerine görevli timin bulundukları yerden sızma faaliyet icra ederek, şahıslara 100 metre mesafeye kadar yaklaştıkları, şahıslara ''dur'' ihtarının yapıldığını, yapılan ikazlara rağmen uyarıya riayet etmeyerek, şahısların bulundukları yerin yan tarafındaki çalılık bölgeye atladıkları ve uyarıya ateşle karşılık verdikleri anlaşılmıştır. Görevli tim tarafından açılan ateş neticesinden, Havza ilçesi Yeni Mahalle nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu 1998 doğumlu olup ancak babası tarafından 3 yaş küçük yazdırılan, ancak aslen 16 yaşındaki Gökhan Çetintaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği yapılan arazi ve kimlik kontrolünden anlaşılmıştır. Olay bölgesinde ölen şahsın ağabeyi 1992 doğumlu Habib Çetintaş sağ olarak teslim olmuş, üzerinde 9 milimetre kurusıkı tabanca bulunmuştur. Yapılan ilk sorgusunda şahıs tabanca ile ateş ettiğini beyan etmiştir. Olayla ilgili Havza Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından olaya el konularak gerekli tahkikata başlanmıştır.'' -''BİZİ TERÖRİST ZANNETTİLER''- Bu arada yaşanan olayda kardeşi vurulan ağabey Habib Çetintaş (18), ''Bizi terörist zannettiler'' dedi. Çetintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi Gökhan Çetintaş ile Başpınar köyünde bir tanıdıklarının nişan törenine katıldıklarını, sonrasında harçlıkları olmadığı için Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu sırada eski yol güzergahından tren yolunun üst kısmına çıkmak istediklerini belirten Habib Çetintaş, şunları kaydetti: ''Birden bir silah sesi duyduk. Bende de bir kurusıkı tabanca vardı, bende onu ateşledim. Sonrasında kurşun yağmuruna tutulduk. Peş peşe ateş etmeye başladılar. Bu sırada ben kardeşimi yere attım vurulmasın diye. O vurulduktan sonra ben de kendimi yere attım. Sonra telefona sarıldım ve babamı aradım. 'Biz köyün oradayız bizi kurtarmaya gel' dedim. O da 'tamam' dedi telefonu kapattı. Sonrasında da polisi aradım yardım istedim. 'Tamam gönderiyorum' dediler. Olay yerine jandarmalar falan geldi. Tekrar polisi aradım bana 'ben sana sesleninceye kadar bulunduğun yerden çıkma' dedi. Telefon numaramı savcıya vermişler. Savcı beni aradı ve bulunduğum yerden çıktım. O sıra 'kardeşim yok' dedim. Beni alarak karşı tarafa götürdüler. Sonrasını ben görmedim. Kardeşim vurulurken ben de yanındaydım. Bir an korktuk. İlk silah sesi gelince ben de havaya ateş ettim. O zaman dört bir yanımızdan silah sesleri geliyordu. Ne olduğunu anlayamadık. Kardeşimi vuranlardan davacıyım.'' Hiçbir şekilde uyarılmadıklarını iddia eden ağabey Habib Çetintaş, ''Bizi terörist zannettiler ateş etmeye başladılar. Bize hiç 'teslim olun' demediler. Çatışma bittikten sonra 'teslim olun' dediler. Olayda silah sesleri kesildikten sonra 'elinizi başınızın üstüne koyun' dediler'' şeklinde konuştu. Önümüzdeki sene kendisinin de askere gideceğini vurgulayan Habib Çetintaş, ''Ben Allah nasip ederse seneye askere gideceğim. Asker olmayı istiyorum. Ben bu askerliği her şeyden çok istiyorum. Olayda ben askerleri suçlamıyorum. Ama bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum'' dedi. Anne Güler Çetintaş (43) ise çocuklarının nişan törenine gittiklerinden haberinin olmadığını belirterek, ''Çocuklarımda silah olduğunu bilmiyordum. Haberi saat 05.00'da aldım. Çocuklarımın nişanda olduğunu bilmiyordum'' diye konuştu.