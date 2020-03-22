Uyarılar ve yasaklar çare olmadı; asker uğurlama törenleri tam gaz sürüyor!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can almaya devam eden yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını için 'evde kal' çağrıları sürerken, bazı vatandaşlar asker uğurlama törenlerine otogar dışında kutlamaya devam ediyor.



Bakanlığın açıklamasından sonra Bursa şehirlerarası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri müdahalede etti.



Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.