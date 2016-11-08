'Uyarı levhasız radar cezası' iptal edildi

Denizli'de otomobiliyle aşırı hız yaptığı gerekçesiyle 199 lira para cezası verilen CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu, yolda radar kontrolü yapıldığına dair hiçbir uyarıcı ibare bulunmadığını gerekçe göstererek karara itiraz etti. Gündoğdu'nun itirazı haklı bulunurken, ceza iptal edildi.

Deniz Tokat'ın DHA'da yer alan haberine göre, CHP Denizli Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu, geçen 25 Mayıs'ta Beyağaç'tan Denizli'ye gelirken, Tavas'ın Kozlar Mahallesi'nde, 06 KSE 60 plakalı aracıyla Jandarmatrafik ekipleri tarafından kurulan radar noktasından, yasal sınır 90 kilometre olmasına rağmen saatte 102 kilometre hızla geçince ceza kesildi. Aşırı hız nedeniyle verilen 199 lira trafik cezasının kendisine yazılı olarak iletilmesinin ardından yolda radar uygulaması yapıldığına dair hiçbir uyarıcı levha bulunmadığını iddia eden Gündoğdu, Tavas Sulh Ceza Hakimliği'ne cezanın iptali için başvurdu.

'Devlet vatandaşa tuzak kuramaz'

Tavas Sulh Ceza Hakimliği, yolda radar radar uygulamasına ilişkin hiçbir uyarı levhasının olmayışını gerekçe göstererek itirazda bulunan Gündoğdu'yu haklı buldu, cezayı iptal etti. Tavas Sulh Ceza Hakimliği, gerekçeli kararında yargılama giderlerinin de devlet tarafından ödenmesinı kararlaştırdı.

Yaklaşık 5 ay süren hukuk mücadelesinin ardından davayı kazandığı için mutlu olduğunu belirten Gündoğdu, "Ben seyir halindeyken hız yaptığım gerekçesiyle ceza yazılmış. Ceza bana tebliğ edildiğinde haberim oldu. Ben de duruma itiraz ettim. Yapılan uygulama kanunlara aykırıdır. Radar uygulamalarında maksat ceza yazmak değil, kazaları önlemektir. Devlet vatandaşa tuzak kuramaz. O gün hiçbir uyarı levhası yoktu. Zaten mahkeme de bunun için lehime karar verdi" dedi.