UYARI GREVİNDE HAYAT DURACAK

T24- Memur konfederasyonları, yarın ''uyarı grevi'' adıyla iş bırakma eylemi yapacak.

Türkiye Kamu-Sen ve KESK çağrısıyla yapılacak eyleme, Birleşik Kamu-İş, BASK ve HAKSEN üyeleri de katılacak. Eyleme, memur konfederasyonlarından sadece Memur-Sen katılmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, uyarı grevine katılacak konfederasyonlardan Türkiye Kamu-Sen'in 375 bin 990, KESK'in 224 bin 413, Birleşik Kamu-İş'in 20 bin 731, BASK'ın 4 bin 976 ve HAKSEN'in 2 bin 967 üyesi bulunuyor.

Konfederasyonlar, sendikalı sendikasız tüm memurları eyleme katılarak taleplerinin gerçekleşmesi konusunda kendilerine destek vermeye çağırıyor.

Memur konfederasyonlarının yapacağı ''uyarı grevi''nin başta ulaşım, eğitim, sağlık ve maliye olmak üzere çeşitli kamu hizmetlerinde aksamalara yol açması bekleniyor.

Türk-İş, DİSK, TTB, TMMOB'un da aralarında bulunduğu konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütleri memurlara destek verecek. Türk-İş ve DİSK, üyelerine, yasal çerçeveler içerisinde 25 Kasımda yapılacak eyleme katkıda bulunmaları yönünde çağrı yaptı.

Memur konfederasyonlarının temel talebini, kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı verilmesi ve toplu pazarlığın alt yapısının kurulması oluşturuyor.

Konfederasyonlar, hükümetin son sözü söylediği toplu görüşme sürecinin yıllardır biriken sorunları çözmekte yetersiz kaldığını savunuyor.

İş bırakma eyleminin yaratacağı aksaklıkları için halktan anlayış bekleyen konfederasyon yöneticileri, eylemin aynı zamanda kamu hizmetlerinin ücretsiz ve daha kaliteli olmasına yönelik olduğunu belirterek, vatandaşlardan çocuklarını okula göndermeyerek, acil haller dışında sağlık kuruluşlarına gitmeyerek kendilerine destek verilmesini talep ediyor.



-BAŞKANLAR ANKARA VE İSTANBUL'DA-



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, yarın Ankara'da olacak. Konfederasyon üyeleri, sabah saatlerinde iş yerleri önünde bir araya gelecek, daha sonra Akyıldız'ın katılımıyla Abdi İpekçi Parkı'nda merkezi bir etkinlik gerçekleştirecek.

KESK Genel Başkanı Sami Evren ise sabahın ilk saatlerinde tren seferlerinin duracağı Haydarpaşa Garı'nda olacak. Evren, daha sonra İstanbul'da yapılacak merkezi etkinlik için çeşitli ilçelerden gelen üyeleriyle öğle saatlerinde Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelecek.