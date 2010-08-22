-UYAP, MOBİL İMZA SİSTEMİNE ENTEGRE OLDU İSTANBUL (A.A) - 22.08.2010 - Yargı ağı sistemi olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), mobil imza sistemine entegre oldu. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ali Kaya'nın konuyla ilgili görüşlerine yer verildi. Açıklamaya göre Kaya, mobil imza teknolojisini kısa süreli bir çalışma sonucunda sisteme entegre ettiklerini, bu sayede hem vatandaşların hem de avukatların UYAP avukat ve vatandaş portalına ''güvenli ve çok daha kolay bir şekilde'' giriş yapılabileceklerini bildirdi. UYAP bilişim sisteminin günden güne geliştirilmeye devam edildiğini vurgulayan Kaya, önümüzdeki dönemde sistemi daha da geliştireceklerini ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran yeni servisleri hizmete sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Turkcell Kurumsal Çözümler Bölüm Başkanı Pelin Şeker de Turkcell mobil imza ile sadece bu yıl içinde 2 milyondan fazla imzalama işlemi yapıldığını, bugüne kadar yapılan toplam işlemin ise 7 milyonu aştığını, 2010'un ilk 6 ayında 12 yeni serviste daha mobil imza entegrasyonu gerçekleştiğini bildirdi. Özellikle kamu sektörünün mobil imza için ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Şeker, önümüzdeki dönemde pek çok e-devlet hizmetinin mobil imza desteğine sahip olmasını öngördüklerini belirtti. Verilen bilgiye göre, mobil imza ile UYAP vatandaş portalına giriş yapanlar, UYAP bilişim sisteminde taraf oldukları tüm dava dosyalarına ait bilgileri, dosyadaki evrakları ve dosyanın safahatını inceleyebiliyor, açmayı düşündükleri davaların harçlarını hesaplayabiliyorlar. Avukatlar ise mobil imza ile UYAP avukat portalı üzerinden vekil oldukları dava dosyalarına ait bilgileri, dosyadaki evrakları, dosyanın safahatını inceleyebiliyor, adli mercilere evrak gönderebiliyor, vekil olmadıkları dosyalarla ilgili olarak da hakimden onay isteyerek inceleme yapabiliyorlar. Avukatlar ayrıca duruşma günlerini sorgulayabiliyor, hukuk davası açabiliyor ve SMS bilgi sistemine avukat olarak abone olabiliyor.