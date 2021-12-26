UYAP Avukat Portalı'nda sorgulamaların ücretsiz olmasıyla ilgili uygulama uzatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün onayıyla, avukatların UYAP Avukat Portal Bilgi sistemi üzerinden yapacakları sorgulamaların ücretsiz olmasına ilişkin uygulama 1 Ocak 2023’e kadar uzatıldı.

Bakanlık bünyesindeki mühendislerce yazılımı geliştirilen uygulamalardan olan UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi ile avukatlar bürolarından internet üzerinden sistemdeki vekaleti bulunan dava dosyalarını inceleme, bu dosyalardan suret alma, elektronik imza ve mobil imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katma, yeni dava dosyası açma, ilamlı/ilamsız icra takibi başlatma, harç ödeme ve E-duruşmaya katılma imkanı buluyor.

Resmi Gazetenin 19 Aralık 2018 tarihli sayısında yayımlanan ‘7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun’ 10’uncu maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 8/a maddesinin altıncı fıkrasıyla sorgulamalara ilişkin ücretin arttırılması veya azaltılması konusunda Adalet Bakanlığına yetki verilmişti.

Adalet Bakanlığınca, avukatların iş yoğunluğunu azaltan, emek ve zamandan tasarruf sağlayan uygulama üzerinden yapacakları sorgulamaların ücretsiz olmasına ilişkin uygulamanın uzatılması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanı Gül’ün onayıyla, UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan sorgulamaların ve Merkezi Takip Sisteminin oluşturacağı iş yükünün gerçek ortamda tespiti ile kullanıcıların yeni ara yüze alışarak sistemi yakından tanımalarının sağlanması amacıyla, kullanıcılardan gelen talepler de dikkate alınarak sorgulamalardan ücret alınmamasına ilişkin karar bir kez daha uzatıldı. Alınan kararla, dosya safahat bilgileri ile borçluya ait mal, hak ve alacak sorgulamalarından ücret alınmamasına ilişkin yeni süre 1 Ocak 2023 olarak belirlendi.