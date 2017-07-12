T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyanış filminin fragmanı tepki çekti; Erdoğan'ın ailesini öldürüp, kafasına silah dayadılar!

Erdoğan, 'Reis' filmini izlemeye gitmemişti

12 Temmuz 2017 17:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı Ali Avcı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini anlatan yeni projesi "Uyanış"ın fragmanında yer alan görüntüler büyük tepki topladı. 

Fragmanın tanıtım metninde, "Filmin tüm sahne ve efektleri bitmemesine rağmen yoğun talep üzerine yayınlanmıştır. 9 adet kısa kısa fragman olarak hazırlanmıştır. Filmimizin 1. fragmanı beğenilerinize sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Fragmandaki sahneler arasında, Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

Erdoğan izlemeye gitmemişti

Film, dünyaca ünlü film veritabanı sitesi IMBb'de 10 üzerinden 1.6 puan almıştı. Türkiye'de 331 salonda gösterime giren ‘Reis'i,  67 bin 580 kişi seyretti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanReisUyanış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24