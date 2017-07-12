Uyanış filminin fragmanı tepki çekti; Erdoğan'ın ailesini öldürüp, kafasına silah dayadılar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı Ali Avcı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini anlatan yeni projesi "Uyanış"ın fragmanında yer alan görüntüler büyük tepki topladı.

Fragmanın tanıtım metninde, "Filmin tüm sahne ve efektleri bitmemesine rağmen yoğun talep üzerine yayınlanmıştır. 9 adet kısa kısa fragman olarak hazırlanmıştır. Filmimizin 1. fragmanı beğenilerinize sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Fragmandaki sahneler arasında, Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

Erdoğan izlemeye gitmemişti

Film, dünyaca ünlü film veritabanı sitesi IMBb'de 10 üzerinden 1.6 puan almıştı. Türkiye'de 331 salonda gösterime giren ‘Reis'i, 67 bin 580 kişi seyretti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.