-UYANDIRILIP UYANDIRILMAYACAĞI YARIN DEĞERLENDİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in şu anki durumunun ameliyattan sonraki durumundan daha iyi olduğunu belirterek, ''Çekilen bilgisayarlı tomografide de ameliyat sonrasında olumsuz bir gelişme olmadığının işaretlerini görüyoruz'' dedi. Çuhadaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Açıklamadan önce bizzat kendisini ziyaret ettim. Şu anki durumu ameliyattan sonraki durumundan daha iyi. Çekilen bilgisayarlı tomografide de ameliyat sonrasında olumsuz bir gelişme olmadığının işaretlerini görüyoruz'' dedi. Tatlıses'in, bu tür yaralanmalara sonucu gerçekleştirilen operasyonlar ardından beyinde görülen ödemi engelleyebilmek amacıyla kendileri tarafından uyutulduğunu dile getiren Çuhadaroğlu, ''Yarın sabah saatlerinde çekilecek bilgisayar tomografi sonrasında, uyandırılıp uyandırılmayacağı beyin cerrahisi ve yoğun bakım ekibimiz tarafından değerlendirilecektir'' diye konuştu. Çağlar Çuhadaroğlu, Tatlıses'in ameliyat sonrasındaki durumdan daha iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, her şeyin hekimlerin kontrolü altında devam ettiğine dikkati çekti. -''HASTANE YÖNETİMİ DIŞINDA VERİLEN SAĞLIK HABERLERİNE İTİBAR ETMEYİN''- Yönetim olarak düzenli aralıklarla basın mensuplarına bilgi vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çuhadaroğlu, şöyle devam etti: ''Yarın sabahki kontrolden sonra, bizzat kendim saat 10.00'da basın toplantısı yapacağım. Bu süreç içerisinde Acıbadem Maslak Hastanesi yönetimi dışında, sizlere verilen sağlıkla ilgili bilgilere lütfen itibar etmeyin. Biz ailenin de bilgisi dahilinde bu bilgileri ekibimizden toplayarak, yönetim olarak sizlere sunuyoruz. Çünkü izlediğimiz kadarıyla, çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde, çeşitli internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan bilgiler dolaşmaktadır. Tekrar söylüyorum, sayın İbrahim Tatlıses'in sağlığı ile ilgili tek bilgi kaynağı Acıbadem Maslak Hastanesi yönetimidir. Bu da sizlere yapılan toplu basın toplantıları ile bildirilecektir. Bunun dışında tek görüşmeler bir karışıklığa yol açmasın diye kabul edilmemektedir. Bu aile tarafından kabul edilmiş bir yaklaşım tarzıdır.'' Bir gazetecinin ''Hayati risk azaldı diyebilir miyiz?'' şeklindeki sorusuna Çuhadaroğlu, bu tür operasyonlardan sonra hastane ekibinin her geçen zaman hastada bir olumsuzluk gelişmediğinde hayati riskin gitgide azaldığını bildirdiğini belirterek, ''Ama hala yüksek riskli durum devam etmektedir'' şeklinde yanıt verdi. Yarın sabah çekilecek bilgisayarlı tomografiden elde edilen sonuca göre Tatlıses'in hangi derinlikte uyutulacağına ya da uyandırılacağına karar verileceğini ifade eden Çuhadaroğlu, ''Tatlıses tam anlamıyla iyileşebilecek mi? şeklindeki soruya ise ''Bu zamanla anlayabileceğimiz bir şey. Bu tür operasyonlardan, yaralanmalardan sonra oldukça uzun süre bu tür sorunlar devam edebilir. Biz bu operasyonla uzun bir yola aslında başlamış bulunuyoruz. Şu anda temel hedefimiz sayın Tatlıses'in yaşamda kalması, bundan sonra yapacağı etkinliklere ya da olası durumlara ancak daha sonra yanıt verebiliriz. Şu an çok erken'' diye konuştu. Şu anda yeni bir ameliyata gereksinim olmadığını belirten Çuhadaroğlu, her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Basın açıklamasına katılan avukat Rahmi Özkan da, bu saldırı dolayısıyla, ilgisini esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ettiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Basın mensuplarına da olayı takip ettiği için teşekkür ederim. Bu durumda yapılacak başka hiçbir şey kalmıyor. Kulun yapması gereken her şey uygulanıyor. Bu bakımdan hastanenin gösterdiği yakın ilgi ve çabadan dolayı yetkililere teşekkür ederim.'' Bir gazetecinin, İbrahim Tatlıses'in tehdit edildiği şeklinde söylemler olduğunu sorması üzerine ise Özkan, ''Son olayla ilgili en ufak bir durum yok. İbrahim bey böyle bir şeyi açıkça ifade etmedi. Ama eğer ki gizli olarak böyle bir bilgi verdiyse ona bir şey diyemem bize duyurulan bir şey yok'' şeklinde konuştu. İbrahim Tatlıses'in yakınları tarafından, hastanede Tatlıses'i bekleyenlere ve basın mensuplarına lahmacun ikram edildi.