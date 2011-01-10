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UYANDIRDIĞI EV SAHİBİNDEN PARA İSTEDİ URLA (A.A)

10 Ocak 2011 19:33

-UYANDIRDIĞI EV SAHİBİNDEN PARA İSTEDİ URLA (A.A) - 10.01.2011 - İzmir'in Urla ilçesinde bir evden çaldığı mallar yeterli gelmeyince uyandırdığı ev sahibinden 500 lira isteyen, ev sahibinin karşı koyması üzerine çaldığı eşyalarla kaçan kişi, kısa sürede yakalandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Caddesi'nde A.Ş'ye ait eve giren Ş.D. (26), evdeki fotoğraf makinesi, MP4 çalar, saat ve cep telefonlarını aldıktan sonra çaldıklarını yeterli görmeyince ev sahibi A.Ş'yi uyandırdı. A.Ş'den 500 lira isteyerek ölümle tehdit eden Ş.D, ev sahibinin karşı koyması üzerine paniğe kapılarak çaldığı eşyalarla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ş.D'yi kısa sürede çalıntı eşyalarla yakaladı. Benzer suçlardan 8 sabıka kaydı bulunan ve olay anında alkollü olduğu tespit edilen Ş.D, sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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