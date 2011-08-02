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ÜVEY KIZLARINA YILLARCA TECAVÜZ ETMİŞ AYDIN (A.A)

02 Ağustos 2011 14:20

-ÜVEY KIZLARINA YILLARCA TECAVÜZ ETMİŞ AYDIN (A.A) - 01.08.2011 - Aydın'da, biri aynı zamanda gelini olan iki üvey kızına yıllardır tecavüz ettiği iddia edilen kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğüne başvuran kız kardeşler A.A. (19) ve A.A. (17), üvey babaları B.A'nın kendilerine yıllardır tecavüz ettiğini öne sürdü.  Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan B.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede, hakkındaki ''tecavüz suçlamasını'' kabul ettiği öğrenilen B.A, tutuklandı.  Üvey babasının tecavüzüne uğradığı iddiasıyla başvuran kız kardeşlerden 19 yaşındaki A.A'nın, B.A'nın önceki evliliğinden dünyaya gelen oğluyla evli olması nedeniyle aynı zamanda gelini olduğu belirtildi.  B.A'nın, 12 yıl önce evlendiği eşinin önceki evliliklerinden olma büyük kızı A.A'ya 9 yıldır, küçük kızı A.A'ya ise 5 yıldır tecavüz ettiği iddia edildi.

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