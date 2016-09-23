Üvey kızını havuzda boğarak öldüren babaya 100 yıl hapis cezası

Meksika’da üç yaşındaki üvey kızını havuzda boğarak öldürmekten suçlu bulunan Jose David N.'ye 100 yıl hapis cezası verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Michoacan eyaletinin Morelia kentinde yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda; adamın, küçük kızı defalarca suya attığı ve zaman zaman suyun altında tuttuğu görülüyor.

Boğulan çocuğun hemşirelik yapan annesi ise kızının öldüğünü havuza geldiğinde gördü. Olay meydana geldiği sırada küçük kızın annesi otel odasında uyuduğunu ifade etti.

Anne, eşinin kızına kötü davrandığını daha önce fark etmediğini, video görüntülerini gördükten sonra gerçeği öğrendiğini ifade etti.