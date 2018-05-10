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Üvey kızına istismarda bulunan sanığa 15 yıl hapse çarptırıldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 11 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp hakkında dava açılan Ramazan K

10 Mayıs 2018 19:09

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 11 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp hakkında dava açılan Ramazan K. (41), ilk duruşmada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir\'de Şubat ayında Ramazan K., eşinin ilk evliliğinden olan kızı P.D.\'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ramazan K. hakkında Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. 
Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Ramazan K., suçlamaları kabul etmedi. Kendisine komplo kurulduğunu öne süren Ramazan K., \"Eşim ve yakınları bana komplo kurdu. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, Ramazan K.\'yi \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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