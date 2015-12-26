Üvey çocuklarına işkence yapan kadın cezaevinde dövülmüş

Kayseri’de 5 ve 7 yaşındaki iki üvey çocuğuna işkence yapmak suçundan 46 yıl hapis cezası alan Songül A. kaldığı Kayseri Kapalı Cezaevi’nde, tutuklu veya hükümlüler tarafından dövüldüğü iddiasıyla, dün gece Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; geniş güvenlik önlemleri altında jandarma tarafından hastanenin acil servisine getirilen Songül A., travma bölümünde tedavi edildi.

Songül A.'nın darbe, dayak, bükülme, ısırılma veya tırmalanma, başın yüzeysel yaralanması tanısıyla tedavi gördüğü öğrenildi. Tedavisinin tamamlanması ardından Songül A, jandarmalar tarafından tekrar cezaevine götürüldü.

Songül A’nın, geçen Perşembe günü de Adli Tabipliğe getirildiği, tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldüğü, üvey annenin başka bir cezaevine nakledilmesiyle ilgili sevk kararı çıktığı ancak henüz bu naklin gerçekleşmediği belirtildi.

Hastanede görüntülendi

Hastaneye sevk edilen kadının, hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, S.A.'nın yoğun güvenlik önlemleri altında tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bulunan travma odasından çıktığı görüldü.