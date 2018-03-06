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Üvey babaya 'cinsel istismar'dan 30 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, üvey kızı C

06 Mart 2018 20:32

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, üvey kızı C.A.\'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet P. (47), 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
C.A., geçen yıl polis merkezine giderek, üvey babası Ahmet P.\'nin, 2015 yılında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. C.A., 15 yaşındayken, üvey babasının kendisiyle 30 kez zorla ilişkiye girdiğini, olayı başkasına anlatması halinde annesini ve kardeşini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet P., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakkında dava açılan Ahmet P., bugün yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmeyip, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet P.\'yi \'cinsel istismar\' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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