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Üvey babasını dayakla suçladı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polise başvuran 23 yaşındaki S

27 Eylül 2017 18:33

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da polise başvuran 23 yaşındaki S.D., kendisini dövdüğünü iddia ettiği üvey babasından şikayetçi oldu.
Merkez Palandölen İlçesi\'nde yaşayan S.D., Yenişehir Polis Merkezi Amirliği\'ne başvurarak üvey babası M.G.\'nin kendisini sürekli dövdüğünü iddia etti. Dün gece yarısı da üvey babası ile aralarında tartışma çıktığını anlatan S.D., M.G.\'nin kendisini yine dövüp, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Genç kızın şikayeti üzerine üvey baba hakkında soruşturma başlatıldı.

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