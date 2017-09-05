Üvey annesini öldüren genç tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 7 çocuk annesi, hamile, 33 yaşındaki Suriyeli Nahiye Atay\'ı öldürdüğü öne sürülen üvey oğlu İ.A.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Yardımcı Mahallesi\'nde oturan İ.A.A., babası Ahmet Atay\'ın resmi nikahlı ikinci eşi Suriyeli Nahiye Atay ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Evde çıkan tartışmada İ.A.A., üvey annesi Suriyeli kadını sopayla dövdü. Suriyeli Nahide Atay vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbe sonucu dengesini yitirince düşüp başını karyolaya çarpınca öldü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.A.A., İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İ.A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.