-ÜVEY ANNEANNE CİNAYETİ ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Sultangazi'de boş arazide parçalanmış cesedi bulunan 9 yaşındaki Fırat Sezer'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan üvey anneannenin ifadesinde, çocuğu kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Fırat Sezer'in öldürülmesine ilişkin olarak gözaltına alınan üvey anneanne Viyola O, ifadesinde, Gürcistan'daki evini satarak olayın yaşandığı evi satın aldığını, evin kızının eşi Necmi Sezer'in üzerine olduğunu anlattı. Viyola O, sürekli şımarıklıklar yapan Fırat Sezer'den mahallelinin de şikayetçi olduğunu, babasının da bu nedenle dışarıya çıkmasını istemediğini, evde bu konuda huzursuzluklar yaşandığını söyledi. Olay günü de Fırat Sezer ile kızının tartıştığını, bunun üzerine ''Sen beni öldürmeden ben seni öldüreceğim'' dediğini anlatan Viyola O, ifadesinde, mutfaktan çekici alarak odaya geri döndüğünde, çekyatta yatan ve arkası dönük olan çocuğun kafasına 3 kez vurduğunu, bunun üzerine sesi kesilen çocuğu banyoya götürdüğünü, burada da göğsünden bıçakladığını ve cesedini parçaladığını belirtti. Konuya ilişkin olarak gözaltına alınan üvey anne Ekaterine O'nun Tiflis Teknik Üniversitesi Klasik Müzik Fakültesi mezunu olduğu ifade edildi. Ekaterine O'nun da ifadesinde, Türkiye'ye geldikten sonra çocuk bakıcılığı yaptığını, Zeytinburnu'nda bir lokantada çalışırken Necmi Sezer ile tanışarak beraber yaşamaya başladığını, daha önce dedesinin yanında kalan Fırat Sezer'in de kendisinin isteğiyle birlikte yaşadıkları eve getirildiğini anlattığı bildirildi. Buna göre, Fırat Sezer'in evde durmak istemediğini, bu nedenle zaman zaman tartıştıklarını anlatan Ekaterine O, nüfus cüzdanını 27 Eylül 2010 tarihinde çıkarttıkları çocuğu okula kaydettiremediklerini anlattı. Annesinin çocukla arasının iyi olmadığını ifade eden Ekaterine O, bu nedenle eşinin hem annesi hem de kendisi ile küs olduğunu belirtti. Ekaterine O, olay günü de dışarıya çıkmak isteyen çocuğun, kirli giysilerini giymeye çalıştığını, bu konuda aralarında tartışma yaşandığını ifade etti. Bunun üzerine çocuğun mutfaktan bıçak aldığını, bunun gören annesinin de bıçağı elinden aldığı çocuğu göğsünden bıçakladığını anlattı. Ekaterine O, bunun üzerine kendisinin dışarıya çıktığını, yarım saat sonra döndüğünde cesedin bebek arabasında olduğunu anladığını, annesine arabayı aşağıya indirirken yardım ettiğini, eşinin Fırat'ı sorması üzerine dışarıya çıktığını ve kan lekesinin çıkması için halıyı yıkamaya çalıştığını söyledi. Şüpheli Ekaterine O, Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarına ''Bir şey bilmiyorum, ben öldürmedim'' dedi.