Üvey anne kaynar suyla yaktı iddiası

İstanbul Ümraniye'de üvey anne Y.T'nin 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktüğü ileri sürüldü.

14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T (29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti.



Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi.



I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T'den şikâyetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

3 kere ameliyat edilen I.T.'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisi sürüyor. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Başımdan aşağıya kaynar suyu döktü"

Hastaneki tedavi süren I.T., "15 tatil için babamın yanına gitmiştim. Üvey annem ile birlikte kalıyorlar. Hamileymiş, bir tane de çocuğu var. İlk gittiğimde bana iyi davrandı.



Ama ikinci gittiğimde özel bölgeme tekme attı. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun' deyince, bana güldü, kahkaha atmaya başladı. Sonra acıdığını söyledim, oturdum. 'Şaka yaptım bir tanem.' dedi.

Akşam oturduk, yemek yedik. Ama yemek boyunca çaydanlıkta su vardı, tüpteydi. Yemeğimizi yerken, yemek olurken çaydanlık hâlâ kaynıyordu. Bana 'yediklerimizi de yerleştir' dedi. Ben de yerleştirdim ama o orada hiçbir şey yapmıyordu. Tüpte çaydanlık vardı, eli de çaydanlıktaydı. Yerleştirmeye başladım. Bana bir tava verdi ve bulaşık makinesine yerleştirmemi söyledi. Yerleştirdim, kapağını kapattım, çıkıyordum. Bana böyle konulmayacağını söyledi. Çıkardı tekrar elime verdi. Bulaşık makinesine koydum, koyduğum gibi başımdan aşağı kaynar su döktü" dedi.

"Kızın yandığını bizden gizliyorlar"

I. T.'nin teyzesi Felek Övünç ise, genç kızın yandığını kendilerinden gizlendiğini belirterek, "Annesi sürekli oraya buraya gidip temizlik yaparak kızına ve oğluna bakıyor. I. oraya giderken herkes sürekli 'Y. senin üvey kızın çok güzel.' diyormuş. Belki de bundan dolayı kıskanarak yaktı kızı. Kıza demiş ki makineye eğil şu tavaları diz. Bilmiyoruz biz orada değiliz. Tavaları dizerken demiş ki, 'Bulaşık bu şekilde mi dizilir. Tekrar eğilip dizer misin?' demiş onun başında beklemiş.



'Teyze bir baktım kafamdan kaynar su gerisini hatırlamıyorum' dedi. 'Annesi gelir kargaşa çıkarır daha bir şey yok' dediler. 'Bu kız da ciddi bir şey var o yüzden gizliyorsun fotoğrafını yollar mısın' dedim. Fotoğrafını yolladı kız tamamen mumya gibi sarılmış halde. Ciddi olmasa bu kadar sararlar mı 3 tane serum takılı" diye konuştu. (DHA)