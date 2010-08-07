-UUİ ASTRONOTLARI ONARIMA BAŞLADI CAPE CANAVERAL (A.A) - 07.08.2010 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) iki astronot, yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonundaki (UUİ) pompa ve soğutma arızasını gidermek için uzay yürüyüşüne başladı. NASA astronotları Douglas Wheelock ve Tracy Caldwell Dyson'ın, aciliyet gerektiren pompa ve soğutma cihazı tamiri için gün ağarırken istasyondan ayrıldığı belirtilerek, uzay yürüyüşünün TSİ 21.00'a kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, UUİ'nin yörüngeye oturtulmasından beri yapılan görevlerin en zorlularından biri olan tamiratın çok zor olduğunu, bugünkünden hariç bir uzay yürüyüşünün daha gerektiğini söyledi. Amonyak pompasının geçen hafta devre dışı kalması sonucu UUİ'nin soğutma sisteminin yarısı işlemez hale gelmişti.