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Spor

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un rakibi belli oldu

02 Ağustos 2021 14:58

UEFA, kulüpler bazındaki üçüncü kupası Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Sivasspor, 3. ön elemede Dinamo Batumi'yi elemesi halinde Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'da Molde'yi elemesi halinde Roma ile mücadele edecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Gerçekleştirilen kura çekiminde Tarbzonspor, Molde'yi elemesi halinde Roma ile UEFA konferans Ligi Play-Off Turu'nda  ile karşılaşacak. Sivasspor'da Dinamo Batumi'yi elemesi halinde Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag, maçının galibi ile karşılaşacak.

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