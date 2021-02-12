Utku Yuvakuran: Su şişesine kimin nereye penaltı attığını yazdılar

Türkiye Kupası'nda penaltılarda Konyaspor'u yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta başarılı bir performans gösteren kaleci Utku Yuvakuran, maçın ardından yaptığı açıklamada penaltıları su şişesine yazdığını söyledi.

Utku Yuvakuran, "Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bu zorlu süreçte üst üste maçlar ve 120 dakika maç oynamak kolay değil. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Önümüzde Başakşehir maçı var"

"Penaltı atışlarında su şişesinde kimin nereye penaltı attıklarını yazdılar. Bazı isimlerin nereye penaltı atacağı belli değildi" ifadelerini kullandı.