Utku Çakırözer'den tutuklu gazetecilere ziyaret

Silivri ve Bakırköy Cezaevlerinde tutuklu gazetecileri ziyaret CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “AİHM karar vermeden tutuklu gazeteci ayıbı artık sona ermeli. Gazeteciler düşündükleri yazdıkları ve eleştirdikleri için hapse atılmamalı” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Silivri ve Bakırköy Cezaevlerinde tutuklu gazetecileri ziyaret etti. Çakırözer, “AİHM karar vermeden tutuklu gazeteci ayıbı artık sona ermeli. Gazeteciler düşündükleri yazdıkları ve eleştirdikleri için hapse atılmamalı” dedi.

Gazetecilere ziyaret

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ile çalışanlardan Emre İper’i, tutuklu yazarlardan Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan ve Ali Bulaç’ı ziyaret etti. Çakırözer, Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu Nazlı Ilıcak’ı da ziyaret etti.

Ziyaret ettiği gazetecilerin bir yılı aşan tutukluluk hallerinin bir önce sona ermesi gerektiğini belirten Çakırözer, “Dünyada cezaevinde en fazla gazeteci bulunduran ülke olma ayıbımız maalesef devam ediyor. Silivri ve Bakırköy de görüştüğüm gazetecilerin tümü görüşleri, yazıları ve yorumları nedeniyle özgürlüklerinden, ailelerinden ve sevdikleri işlerinden aylardır koparılmış durumdalar. Bu durum böyle devam etmemelidir” dedi.

"Tutuklu gazeteci ayıbı sona ermeli"

Görüştüğü gazetecilerin yargılandıkları iddianamelerin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirten Çakırözer, “ Bu gidişle çok kısa bir süre içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazeteci tutuklamaları nedeniyle ülkemizi mahkum edecek! Demokrasi ayıbımız AİHM tarafından da tescil edilmiş olacak. Umarım AİHM Türkiye aleyhinde kararlar almadan, kendi mahkemelerimiz ya da en yüksek yargı organımız olan anayasa Mahkemesi bir an önce bu ayıba son verir” dedi.