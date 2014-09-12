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Utku Çakırözer: Mutsuz ülke, umutlu yolculuk

'Bu sıkıntılı Türkiye tablosu içinde Cumhuriyet, en büyük umut kaynaklarından biri. Bu umutlu yolculukta var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'

12 Eylül 2014 12:03

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilen Utku Çakırözer, “Gezi Direnişi ya da 17 Aralık süreci bile Türkiye’nin bu sıkıntılı gündemi açısından artık eski tarihler oldu. Türkiye’yi boğan olaylara tanıklık için birkaç gün bile geriye gitmeye gerek yok. Her gün insanların başına, bu ülkeden mutsuz olmaları için yetecek miktarda, bela, ‘kaza’ denilen katliam, insan yerine konulmamaktan kaynaklanan işkence, haksızlık, hukuksuzluk geliyor ki... Hem de bir değil, onlarcası bir arada” dedi.

Çakırözer, “Tamamı bu ülkenin emeği ve birikimiyle oluşturulan değerlerin hakkının verilmediği, hatta kolayca yok edildiği günlerden geçiyoruz. Sanayiden tarıma, işçi haklarından sanata, kültüre, tarihe, medeniyete kadar yerine konulması, ancak yılları alabilecek ulusal zenginliklerimiz ve imkânlarımız çok ucuza harcanıyor. Medya da bu gidişten fazlasıyla payını almış durumda. Üzülerek yazdığımız bu karamsar tablo içinde, bu ülkenin belki de titiz ellerde olduğu için yok edilemeyen istisnai değerlerinden olan Cumhuriyet’te sorumluluğu çok ağır bir görevi devralıyorum.  Bu sıkıntılı Türkiye tablosu içinde Cumhuriyet, en büyük umut kaynaklarından biri. Bu umutlu yolculukta var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” görüşünü dile getirdi.

 

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