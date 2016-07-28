Utku Çakırözer: Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme, kara parayı aklama düzenlemesidir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yurtdışı varlıkların sorgusuz Türkiye’ye getirilmesine yönelik daha önce oluşan tepki üzerine geri çekilen maddenin yeniden Meclis gündemine getirilmesini eleştirdi. Çakırözer, “Daha önce uyardık, yine uyarıyoruz. Bu düzenleme 'kara para aklama' düzenlemesidir. Uluslararası sözleşmelere ve evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Bu düzenleme böyle geçerse ülkemiz çok zor durumda kalacak, gelin bundan vazgeçin” dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üyesi Çakırözer, vergisini zamanında ödeyen dürüst mükelleflerin de ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis’e sunulan mali af niteliğindeki düzenlemeleri içeren 'Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında söz alan Çakırözer, paketin ekonomide işlerin iyi gitmediğinin itirafı niteliğinde olduğunu söyledi.

Ekonomik sorunların vatandaşları olumsuz etkilediğini ve esnafın siftahsız kepenk kapattığını söyleyen Çakırözer, hükümetin “Ne oldu da biz böyle bir mali af düzenlemesi hazırlamak zorunda kaldık? Ülkenin iyi yönetilememesinin sorumlusu kim?” sorularına yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Çakırözer, yıllardır vergi adaleti ve ahlakına çok büyük darbeler vurulduğunu vurgulayarak, afsız vergi toplamanın giderek güçleştiğini ifade etti. Vergisini tam ve zamanında ödemeyi ilke edinen, ancak karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlar nedeniyle, borcunu ödeyemez duruma düşmüş mükellef ile aflardan yararlanmayı alışkanlık haline getiren mükelleflerin mutlaka birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Çakırözer, “Tüm olumsuzluklara rağmen yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ile mali aftan yararlanmayı huy edinmiş olan mükellefler mutlaka birbirinden ayrılmalıdır. Borcunu zamanında ödeyen dürüst mükelleflerin önümüzdeki dönemde ödeyeceği vergilerde belli bir indirim yapılması gündeme getirilmelidir” diye konuştu.

Teklifin en kritik yönünün kişi ve şirketlerin yurtdışındaki varlıklarını hiçbir inceleme ve soruşturmaya tabi tutmadan, vergisiz olarak ve beyanda bulunmaksızın Türkiye’ye getirebilmesine ilişkin düzenleme olduğunu belirten Çakırözer’in değerlendirmeleri şöyle:

“Daha önce değişiklik yapacağınızı söylediğiniz maddenin ruhu yine aynı. ‘Varlık Barışı’ adı altında Türkiye’ye sorgusuz sualsiz, para getirenlere delinmesi güç bir zırh sağlıyorsunuz. Bu varlıklarla ilgili olarak herhangi bir inceleme, araştırma, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak olmasını biz son derece sakıncalı buluyoruz. Daha önce uyardık, yine uyarıyoruz; Bu düzenleme böyle geçer ise ülkemizi kara para cenneti yapacaktır. Bu, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve evrensel hukuk kurallarına aykırıdır.

Bu düzenleme suç ekonomisi ile mücadele, kara para aklama ile mücadele, her türlü terör örgütüyle mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda bugüne kadar yürüttüğümüz kararlı mücadeleye büyük zarar verecektir. Ya bu düzenlemeden tamamiyle vazgeçin. Ya da geçmişte çıkan Varlık Barışı düzenlemelerinde yer alan tüm kontrol mekanizmalarını, örneğin getirilen varlıklardan vergi alınması gibi, düzenlemeleri mutlaka koyun. Bir ikinci önemli husus da bu varlık transferlerini her türlü araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturmadan çıkarılmasının da mutlaka önlenmesi gerekir."