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Spor

Utaş Uşakspor'un zirve keyfi

UŞAK, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta ilk hafta mücadelesinde evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 yendikten sonra deplasmanda Kocaelispor'u da aynı skorla dize getirerek liderlik koltuğuna oturan Utaş Uşakspor'da yüzler gülüyor

11 Eylül 2017 18:52

UŞAK, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk hafta mücadelesinde evinde Tarsus İdmanyurdu\'nu 2-1 yendikten sonra deplasmanda Kocaelispor\'u da aynı skorla dize getirerek liderlik koltuğuna oturan Utaş Uşakspor\'da yüzler gülüyor.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'de şampiyonluk ipini göğüsledikten sonra profesyonel kategoriye dönen kırmızı siyahlılar, yenisi olduğu 3\'üncü Lig\'e de iddialı bir giriş yaptı. Kocaeli deplasmanında 90+4\'üncü dakikada Şahin\'in golüyle 3 puana uzanan Utaş Uşakspor, galibiyet sevincini kendisini yalnız bırakmayan taraftarıyla paylaştı. Teknik direktör Hakan Şapcı da maçtan sonra alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı.

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