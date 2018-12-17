T24 LogoT24 Logo
Spor

Utaş Uşakspor'da kötü gidiş engellenemiyor

UŞAK, (DHA) -  TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde zirve yarışı veren Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Utaş Uşakspor'da ilk maçına çıkan teknik direktör Bahri Kaya da kötü gidişe engel olamadı

17 Aralık 2018 17:44

UŞAK, (DHA) - 
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarının son haftasında evinde zirve yarışı veren Sarıyer\'e 1-0 mağlup olan Utaş Uşakspor\'da ilk maçına çıkan teknik direktör Bahri Kaya da kötü gidişe engel olamadı. Ligde ilk 11 haftada yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, 12\'nci haftada deplasmanda Bodrumspor\'a 2-1 mağlup olduktan sonra 3 puan yüzü göremedi. Uşak temsilcisi son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 4\'üncü sıradan 9\'uncu basamağa geriledi.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan 22 puanlı Utaş Uşakspor, devre arasına Play-Off hattının 11 puan gerisinde girdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UŞAK DHABeyaz GrupSarıyerUtaş UşaksporBahri KayaLigdeBodrumsporUşakPlayOff
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24