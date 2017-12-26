Utaş Uşakspor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı

UŞAK, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta devre arasına zirvede giren Utaş Uşakspor\'da yönetim sağ kanat İsmail Sarı ve sol bek Hakkı Hakan Özhan ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, \"Kulübümüze katkılarından dolayı kendilerine teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz\" denildi. Sezon başında İstanbulspor\'dan kiralanan İsmail, 8 maçta forma giydi. Uşak ekibiyle geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'de şampiyonluk yaşayan Hakkı Hakan ise bu sezon 3\'üncü Lig\'de sadece 1 kez şans buldu.