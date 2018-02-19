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Spor

Utaş Uşakspor'da hedef TFF 2'nci Lig

UŞAK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Cizrespor'u 1-0 mağlup ederek en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkaran 48 puanlı lider Utaş Uşakspor, şampiyonluk havasına girdi

19 Şubat 2018 15:58

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Cizrespor\'u 1-0 mağlup ederek en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8\'e çıkaran 48 puanlı lider Utaş Uşakspor, şampiyonluk havasına girdi. 
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'den (BAL) profesyonel lige yükselen kırmızı-siyahlılar, ilk yılında 3\'üncü Lig\'e de ağırlığını koydu. Uşak temsilcisi geride kalan 23 haftanın 21 haftasında zirvede yer aldı. Sadece ilk hafta ve 11\'inci haftada 2 kez averajla liderlik koltuğunu kaptıran Utaş Uşakspor, rotayı TFF 2\'nci Lig olarak belirledi.
Sezonun bitimine 11 hafta kala şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösteren Uşakspor, özellikle iç saha performansıyla alkış topladı. Uşak\'ta her karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarının önünde 11 maça çıkan Uşakspor, 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alarak 28 puanı hanesine yazdırdı. Tek hedeflerinin kupayı Uşak\'a getirmek olduğunu söyleyen teknik direktör Hakan Şapçı, \"Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor\" diye konuştu. 

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