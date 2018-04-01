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Spor

Utaş Uşakspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

UŞAK, (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Adnan Deniz Karatepe (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Ali Tuna (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xx), Ender (xxx), Ahmet (xx), Kerem (xxx), Nurettin (xx), Ekrem (xx), Doğan Seçkin (xx) (Dk

01 Nisan 2018 20:24

UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Adnan Deniz Karatepe (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Ali Tuna (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xx), Ender (xxx), Ahmet (xx), Kerem (xxx), Nurettin (xx), Ekrem (xx), Doğan Seçkin (xx) (Dk. 53 Selçuk xx), Halil İbrahim (xxx), Tayfur Emre (xxx) (Dk. 70 Fatih xx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Aydın (x) - Hakan (xx), Dursun (x), Mehmet Ali (xx), Gökhan (xx), Fatih (x) (Dk. 73 Hasan xx), Yasin (x), Feyzullah Şahin (xx), Göksel (xx), Safa Ali (x), Ufuk (x)
GOLLER: Dk. 44 Tayfur Emre (Utaş Uşak)
SARI KARTLAR: Fatih, Tayfur Emre, Ahmet (Utaş Uşak), Yasin, Hasan ( Sultanbeyli Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 83 Yasin (Sultanbeyli Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta 3 maçtır galip gelemeyen lider Utaş Uşakspor, evinde Sultanbeyli Belediyespor\'u tek golle yenmeyi başardı. 1 Eylül Stadı\'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 44\'üncü dakikada Tayfur Emre attı. Maçta konuk ekipten Yasin, 83\'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla puanını 59\'a çıkartan Utaş Uşak, son 5 hafta öncesi en yakın rakibi Tarsus İdmanyurdu\'yla arasındaki 5 puanlık farkı koruyup şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. 
 

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