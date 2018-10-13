Utaş Uşakspor-Sancaktepe Belediyespor: 2-1

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) -

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Serdar İla (xx), Vedat Hoşnam (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Caner (xxx), Hikmet (xxx), Melih (xx), Semih (xxx), Kerem (xx), Nurettin (xxx), Oğuzhan Kayar (xx) (Dk. 78 Oğuzhan Yıldırım x), Murat (x) (Dk. 41 Ekrem xx), Tayfun (xxx) (Dk. 74 Doğan x), Tayfur (xxx)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre (x) - Muhammet (xx), Onur (x) (Dk. 61 Oğuzhan Kaylesiz x), Alaattin (x), Burak (x), Mert (xx), Muharrem (x), Erbay (x), Cumhur (x) (Dk. 46 İrfan x), İsmail (x) (Dk. 46 Oğuzhan Acar x), Timur (xx)

GOLLER: Dk. 1 Tayfur, Dk. 24 Tayfun (Uşakspor) - Dk. 71 Timur (Sancaktepe)

SARI KARTLAR: Erbay, Oğuzhan Acar (Sancaktepe), Kerem, Ekrem, Muharrem, Burak (Uşakspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Erbay (Sancaktepe)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son iki maçını beraberlikle tamamlayan Utaş Uşakspor, haftaya lider giren Sancaktepe Belediyespor\'u sahasında 2-1 yenmeyi başardı. Maçın henüz 1\'inci dakikasında Tayfur\'un golüyle öne geçen Ege temsilcisi 24\'üncü dakikada Tayfun\'un sayısıyla rahatladı. Sancaktepe\'de Timur 71\'nci dakikada takımını umutlandırdı, 82\'de Erbay kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan Uşakspor oldu.