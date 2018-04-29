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Spor

Utaş Uşakspor şampiyon, Aydınspor 1923 küme düştü

Aydınspor 1923 - Utaş Uşakspor: 0-0  Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) STAT: Adnan Menderes HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Tolga Dede (xx), Hakan Betaş (xx) AYDINSPOR 1923: Engin (xx) - Ramazan (x) (Dk

29 Nisan 2018 21:07

Aydınspor 1923 - Utaş Uşakspor: 0-0 

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Tolga Dede (xx), Hakan Betaş (xx)
AYDINSPOR 1923: Engin (xx) - Ramazan (x) (Dk. 81 Yusuf x), İsmail (xx), Osman Berk (x), Mesut (xx), Emre Akbulut (x) (Dk. 66 Mikail xx), Emre Yıldırım (xx), Serkan (x), Artun (xx), Hasan (x) (Dk. 63 Habib xx), Ömer (x)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Ahmet (xx), Kerem (xxx), Nurettin (xx), Şahin (xx) (Dk. 65 Doğan Seçkin xx), Ekrem (xx) (Dk. 74 Halil İbrahim xx), Özgen (xx), Tayfur Emre (xx), Ender (xxx), Levent (xxx) (Dk. 90 Emrah), Fatih (xx)
SARI KARTLAR: Şahin, Ahmet (Utaş Uşak), Osman Berk, Ramazan (Aydınspor 1923)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta lider Utaş Uşakspor, deplasmanda Aydınspor 1923\'le berabere kalıp bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve 2. Lig\'e çıkışını ilan ederken ev sahibi ekip ise küme düştü: 0-0. Adnan Menderes Stadı\'ndaki beraberlikle puanını 65\' çıkaran Uşak, en yakın takipçisi Tarsus İdmanyurdu\'nun da haftayı beraberlikle tamamlamasıyla son maçlar öncesi rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı koruyup şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon 2. Lig\'den düşen, umutlarını sürdürmek için mutlak kazanması gereken Aydınspor 1923 ise bu skorla havlu atarak amatör kümeye geriledi. Maç sonrası Uşaksporlu futbolcular sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekibin kalecisi Ersin, sahada küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Aydınlı futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Ev sahibi ekip yönetiminin hafta içinde deplasman takımına bilet fiyatlarını 300 TL olarak açıklaması nedeniyle Uşaklı taraftarlar şampiyonluk maçına gelmedi. 
 MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Aydınspor 1923 atağında Serkan\'ın soldan ortasına Osman kafayı vurdu top üst direkten döndü.
38. dakikada ev sahibinde Artun\'un pasında Osman uzaktan sert vurdu, top kaleci Ersin tarafından kornere çıkarıldı.
40. dakikada misafir takım Utaş Uşakspor\'un gelişen atağında Şahin\'in şutu auta çıktı.
İlk yarıda her iki takımda sonuca varamayınca devre golsüz sona erdi.
52. dakikada Aydınlı Ramazan kaleciyle karambolde karşı karşıya kaldı. Ramazan\'ın şutunda Ersin gole engel oldu.
90. dakikada Mesut müsait pozisyonda topu kaleciye nişanladı.
Maç 0-0 sona erdi. 

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