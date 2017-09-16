Utaş Uşakspor-Payasspor: 3-1

UŞAK, (DHA)



STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Barkın Kara (xxx), Turhan Akbaş (xxx), Ali Kılıç (xxx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (xx), Doğan (xxx) (Dk. 55 İsmail xx), Nurettin (xxx), H. İbrahim (xxx), Selçuk (xxx) (Dk. 73 Kerem xxx), Şahin (xxx) (Dk. 87 Özgen), Ekrem (xxx), Şemsettin (xxx), Levent (xxx), Fatih (xxx)

PAYASSPOR: Ahmet (x) - Cuma Ali (xx), Arif (x), Göktuğ (x) (Dk. 55 Murat xx), Koray (xx), Gökhan Aydaş (x), Gökhan Öztürk (xx) (Dk. 63 Gökhan Çırak x), Aykut (xx), Tevfik (x), Ömer (xx), Necmi (xx) (Dk. 78 Boran x).

GOLLER: Dk. 29 Nurettin , Dk. 50 Selçuk, Dk. 85 Şahin (Utaş Uşakspor), Dk. 88 Murat Can (Payasspor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Kerem (Utaş Uşakspor), Arif, Aykut (Payasspor)

ÜÇÜNCÜ Lig 3. Grup\'ta haftaya lider başlayan Utaş Uşakspor, grubun iddialı takımlarından Payasspor\'u 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ev sahibi takımın gollerini 29. dakikada Nurettin, 50\'de Selçuk ve 85\'te Şahin attı, konuk takımın tek sayısı 88\'de Muratcan\'dan geldi. Utaş Uşakspor bu sonuçla puanını 9\'a çıkarken, Payasspor ise 4 puanda kaldı.

20. dakikada Utasş Uşaksporlu Ekrem\'in şutu kaleci Ahmet\'ten döndü, Dönen topu Doğan şutladı, kaleci Ahmet meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

29. dakikada Uşaksporlu Levent\'in pasıyla hareketlenen Nurettin ceza sahasına girip plase bir vuruşta takımını 1-0 öne geçirdi.

49. dakikada Payassporlu Arif, Uşaksporlu İbrahim\'i düşürünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 50 dakikada gerçekleşen penaltı atışını Selçuk kullandı. Selçuk kaleciden dönen topu kafa ile ağlara gönderdi: 2-0.

85. dakikada Uşaksporlu Şahin ceza sahası ön çizgisinden sert bir şutla kaleci Ahmet\'i avladı: 3-0.

88. dakikada Aykut\'un kornerinden gelen topu Muratcan ağlara gönderdi: 3-1. Maç bu skorla tamamlandı.

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