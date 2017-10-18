Utaş Uşakspor liderliğini sürdürmek istiyor

UŞAK, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçtiğimiz hafta deplasmanda en yakın takipçisi Kızılcabölükspor\'u 4-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Utaş Uşakspor, pazar günü evinde oynayacağı Karacabey Birlikspor maçında da galibiyet serisini sürdürmeye kararlı.

Ligde 8 haftada 6 galibiyet alan Uşakspor\'da Teknik Direktör Hakan Şapçı, şampiyon olmak için şimdiden kenetlendiklerini söyledi. Şapçı, \"Ligde 8 hafta boyunca oynadığımız futbol ve aldığımız galibiyetlerle iddiamızı kanıtladık. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve yöneticilerimizle birlikte kenetlendik. Ligin ilk maçından itibaren hedefimiz şampiyonluktu. Bu uğurda adım adım ilerliyoruz. Özellikle kendi evimizde puan kaybetmeden ilerleyeceğiz. Pazar günü Karacabey Birlikspor maçında da galip geleceğimize inanıyoruz\" dedi.

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