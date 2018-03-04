T24 LogoT24 Logo
Spor

Utaş Uşakspor-Kızılcabölükspor: 4-1

UŞAK, (DHA) STAT: 1 Eylül HAKEMLER: Levent Aktan (xx), Muhammet Ali Doğan (xx), Güner Mumcu Taştan (xx) UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Ender (xxx), Ahmet (xxx), Kerem (xxx), Nurettin (xx), Ekrem (xxx) (Dk

04 Mart 2018 19:39

UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Levent Aktan (xx), Muhammet Ali Doğan (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Levent (xx), Fatih (xxx), Ender (xxx), Ahmet (xxx), Kerem (xxx), Nurettin (xx), Ekrem (xxx) (Dk. 88 Murat), Şahin (xxx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 55 Selçuk xxx), Tayfur Emre (xxx) (Dk. 72 Doğan Seçkin xxx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (x) - Kaan (xx), Anıl (x), Mustafa (x) (Dk. 75 Alper Kadir x), Ramazan (x), Sedat (x), Tayfun Sabri (xx), Gökhan (xx), Taygun (x), Samet (xx) (Dk. 82 Melih), İlyas (x) (Dk. 67 Ali Helvacı x)
GOLLER: Dk. 14 Tayfur Emre, Dk. 29 Halil İbrahim, Dk. 71 (P) Selçuk, Dk. 90 Doğan Seçkin (Utaş Uşakspor) -  Dk. 17 Gökhan (Kızılcabölükspor) 
SARI KARTLAR: Levent, Doğan Seçkin (Utaş Uşakspor), Tayfun Sabri (Kızılcabölükspor)
KIRMIZI KART: Dk. 70 Sedat (Kızılcabölükspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta lider Utaş Uşakspor, sahasında Kızılcabölükspor\'u farklı mağlup ederek şampiyonluk yarışında zirvedeki avantajını korudu: 4-1.
Uşak 1 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerin 14\'üncü dakikada Tayfur Emre, 29\'uncu dakikada Halil İbrahim, 71\'inci dakikada penaltıdan Selçuk ve 90\'ıncı dakikada Doğan Seçkin attı. Penaltı pozisyonunda Sedat\'ın 70\'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Kızılcabölük\'ün tek golü ise 17\'nci dakikada Gökhan kaydetti. Bu skorla son 6 maçta 5\'inci galibiyetini alan Uşakspor, kalan 9 hafta öncesi zirvedeki 10 puanlık avantajını korudu. Puanını 54\'e çıkaran kırmızı-siyahlı ekip, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kızılcabölük ise 40 puanla Play-Off hatında kaldı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UŞAK DHA STATEylül HAKEMLER Levent AktanMuhammet Ali DoğanGüner Mumcu TaştanUŞAKSPOR ErsinLeventFatihEnderAhmetKeremNurettinEkremDkMuratHalilSelçukTayfur EmreDoğan SeçkinCihanKaanAnılMustafaAlper

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24