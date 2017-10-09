Utaş Uşakspor evinde rakip tanımıyor

İZMİR, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Baysal İnşaat Düzyurtspor\'u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu koruyan 16 puanlı Utaş Uşakspor, iç sahada rakip tanımıyor.

Kırmızı-siyahlılar, bu sezon taraftarı önünde 4\'te 4 yaparken, geçen sezondan bu yana kendi sahasındaki galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Bölgesel Amatör Lig\'de geçen sezonu evinde namağlup tamamlayan Uşakspor, sadece Ödemişspor\'u konuk ettiği karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle hükmen yenilgi cezası almıştı. Düzyurtspor galibiyetini taraftarıyla kutlayan Uşak temsilcisi, pazar günü deplasmanda 1 puan gerisinde yer alan takipçisi Kızılcabölükspor\'la kozlarını paylaşacak.