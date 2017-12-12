Utaş Uşakspor evinde kral

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmanda istikrarsız bir tablo ortaya koyan lider Utaş Uşakspor, evinde ise sahayı rakiplerine dar ederek koltuğunu koruyor. Bu sezon 8 deplasman maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Uşakspor, deplasmandaki son 2 karşılaşmada 4 puan bıraktı. Evinde ise oynadığı 8 maçın 7\'sini kazanıp 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip zirvedeki yerini bırakmadı. İç sahadaki son maçta Aydınspor 19123\'ü 2-0 mağlup eden Utaş Uşakspor, rakipleri Kızılcabölükspor ile Çorum Belediyespor\'un berabere kalmasıyla zirvedeki puan farkını 5\'e çıkardı, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Uşak, bu hafta cumartesi günü düşme hattındaki Arsinspor\'a konuk olarak devreyi tamamlayacak.